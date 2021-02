Saint-Omer : campagne de dépistage exceptionnelle lundi 22 et mardi 23 février

Les campagnes de dépistage se poursuivent dans le Pas-de-Calais. Les habitants de Saint-Omer peuvent bénéficier d'un dépistage les lundi 22 et mardi 23 février de 9 heures à 17 heures à la Salle Vauban (allée des glacis).

Les tests et les résultats seront disponibles en 15 minutes. Le "contact tracing", c'est-à-dire le fait de tracer et de prendre contact avec tous les "cas contacts" de personnes positives suite au dépistage, se fera sur place.

#COVID19 | Dépistage exceptionnel à Saint-Omer

🗓️ Lundi 22 et mardi 23 février

⏲️9h à 17h

📌Salle Vauban (allée des glacis)

✅Test et résultats en 15 minutes, contact tracing sur place

✅Sans rendez-vous et sans ordonnance