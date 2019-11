Aire-sur-la-Lys : une quinquagénaire retrouvée morte dans son appartement

Incendie

Une quinquagénaire a été retrouvée morte dans son appartement d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), dans la matinée de ce 11 novembre, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, qui confirme une information de La Voix du Nord Ce sont les pompiers, accompagnés d'un membre de la famille de la victime, qui ont fait la macabre découverte.Un incendie s'était produit dans l'habitation, et était éteint au moment de l'arrivée des secours. Les flammes, qui sont restées localisées au canapé dans lequel se trouvait la femme de 59 ans, ne se sont pas propagées. Personne ne s'était rendu compte du sinistre.Selon les premiers éléments de l'enquête, un mégot de cigarette pourrait être à l'origine du drame, mais toutes les hypothèses restent envisagées à ce stade de l'enquête.L'appartement a été passé au crible par les gendarmes et une autopsie de la victime doit être réalisée pour déterminer les causes de la mort et écarter une éventuelle hypothèse criminelle.