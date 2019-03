Après l'agression de Condé, les surveillants veulent bloquer plusieurs prisons du Nord et du Pas-de-Calais jeudi

Agressions répétées

L'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe a lancé une vaste mobilisation du personnel pénitentiaire, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais ce mercredi 6 mars . Ce mouvement de protestation doit se poursuivre jeudi, notammentà l'appel de l'intersyndicale (Unsa, CGT, FO, SPS et CFDT).Les surveillants de cette prison, située près de Saint-Omer, avaient pris leur service avec 20 minutes de retard ce mercredi matin pour alerter la direction et, dès 6h30. Reçus par la direction, ils demandentdans leur travail, une augmentation des effectifs et de leurs indemnités."Il faut une revalorisation salariale car. Le métier n'est pas attractif", selon Yoan Karar, secrétaire général adjoint Force ouvrière. Et Emmanuel Guimaraes, délégué national FO d'ajouter : "on va revivre ce qui s'est passé l'année dernière", en allusion à l'important mouvement social qui avait touché les prisons après. Ce qui avait déclenché un mouvement social de trois semaines dans les prisons françaises, le plus important depuis 25 ans.Le mouvement sera également suivi dans le centre de détention de Vendin-le-Vieil, près de Lens. Il devrait même se durcir jeudi matin avecet bloquant tout le personnel annexe comme les cuisiniers, les formateurs... "Ça va tourner au ralenti", prévient Grégory Strzempek, délégué UFAP de Vendin-le-Vieil.La prison fait partie des cinq en France à comprendre un(QER). Dans ces quartiers, où interviennent notamment psychologues, référents religieux, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP),Selon les syndicats, le manque de moyens est d'autant plus problématique à Vendin-le-Vieil car les enjeux sont lourds,. A ce jour, la dernière agression remonte au 28 février. Un détenu, arrivé un an auparavant de la prison de Condé-sur-Sarthe, a tenté d'arracher l'oeil d'un surveillant à main nue.