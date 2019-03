Arques : la région vote un prêt de 12 millions d'euros à Arc International

700 suppressions de postes

La Région s'engage pour la sauvegarde du savoir-faire du groupe Arc International en #hautsdefrance ➡️ attribution d'un prêt de 12 M€ pour garantir l'avenir des 5 100 employés du site de production historique d'Arques #directHDF — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 28 mars 2019

Le Conseil régional aux côtés d’Arc, leader mondial des arts de la table et fleuron de l’#industrie française: en approuvant une avance remboursable de 12 M€, les élus régionaux illustrent une fois de plus leur confiance et leur ambition pour l’industrie des @hautsdefrance ! pic.twitter.com/R74CCWLQB2 — François DECOSTER (@fdecoster) 28 mars 2019

Le Conseil régional des Hauts-de-France a indiqué avoir voté jeudi à l'unanimité l'octroi d'un prêt deà Arc International, afin d'aider le groupe verrier situé près de Saint-Omer à se relancer."Le prêt a été voté à l'unanimité, avec 160 voix" lors d'une séance plénière, a indiqué la région Hauts-de-France. Il vise à "de production historique d'Arques", a tweeté le Conseil régional.Le gouvernement a dévoilé lundi un accord crucial de financement de 120 millions d'euros pour relancer l'entreprise en difficulté depuis plusieurs années,. Si on n'était plus du tout acheteur des arts de la table, de la vaisselle, dans ces cas-là on pourrait dire que c'est terminé, mais ça n'est pas le cas", a déclaré le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à France Bleu Nord jeudi."Il y a besoin d'investir, que ce soit l'actionnaire, les fonds souverains qui ont mis de l'argent, l'Etat, la communauté d'agglomération de Saint-Omer et la région. Je ne jette pas l'argent par les fenêtres,", a-t-il précisé.Le groupe Arc International, leader mondial des arts de la table, a été repris en 2015 par le fonds américain PHP, alors qu'il était proche du dépôt de bilan.