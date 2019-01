Arques : une partie des salariés de la verrerie Arc International enchaînent les débrayages

Les salariés de la verrerie-cristallerie Arc International, à Arques (près de Saint-Omer) ont à nouveau débrayé ce mardi 1er janvier en début d'après-midi.



Depuis plusieurs mois, une partie du personnel multiplie les actions de ce type, protestant notamment contre la suppression prime de Noël et pour récupérer des jours de RTT. De plus, ils craignent de sortir perdants des remaniements qui s'annoncent.



Une action le 10 janvier On dit toujours 'Travailler plus pour gagner plus', mais on va gagner moins !" s'insurge un délégué syndical de Force Ouvrière. Les salariés estiment également que leur souplesse, en ce qui concerne le travail sur les jours fériés, n'est pas valorisée.



Les débrayages vont se multiplier au cours des jours qui viennent. Une action plus importante est prévue à la cristallerie le 10 janvier.



L'entreprise, en difficulté, emploie près de 5000 CDI et 500 intérimaires.

