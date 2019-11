Audomarois : cambriolages en série de buvettes dans des stades de football

Un ou des cambrioleurs ont fait une tournée des stades de football dans cinq communes de l'Audomarois, dans la nuit du 24 au 25 novembre, a-t-on appris des services de gendarmerie.



Ainsi, les enceintes de Setques, Seninghem, Hallines, Vaudringhem et Alquines ont été attaquées, et plus particulièrement leurs buvettes.

Maigre butin ?

Après effraction, de l'alcool et du petit électroménager ont été dérobés dans les deux premières, les autres préjudices étaient toujours en cours d'évaluation ce lundi.



Selon les gendarmes, les voleurs espéraient peut-être y trouver des recettes en argent liquide du week-end sportif passé, ce qui ne semblerait pas être le cas.