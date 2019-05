Clairmarais : une brasserie artisanale sur le site de l'ancienne abbaye

Laurent Delafosse devant le colombier de la ferme de Clairmarais / © Laurent Delafosse

D'un côté, il y a Charles Canler, 42 ans, agriculteur et propriétaire de la ferme de l'Abbaye. De l'autre, Laurent Delafosse, 43 ans, une carrière dans le marketing arrêtée il y a un an par un licenciement.Leur amitié et leur savoir-faire les a conduits à cette association : " Je suis un amoureux de la bière. Je brasse déjà à la maison dans des casseroles et des marmites. Sur place, il y a l'orge de la ferme et l'eau du puits Saint-Bernard. L'idée est de faire un produit local et un projet axé sur le tourisme", raconte Laurent.





Une première cuvée "Alea jacta est"

Ferme de l'Abbaye / © Laurent Delafosse

Tous deux souhaitent que la bière soit un outil pour raconter l'histoire de ce lieu, l'une des plus grosses abbaye cistercienne datant du XVIIème siècle. Les moines y ont brassé jusqu'en 1791, date à laquelle ils ont été expulsés avant que le site ne soit revendu à des particuliers. L'objectif est de refaire à terme les quatre bières de l'époque allant de 4 à 10 degrés.Mais chaque chose en son temps, les travaux de rénovation des lieux doivent débuter dans quelques semaines après l'accord des banques et des Bâtiments de France : "La brasserie de 300 mètres carrés sera installée dans les anciennes bergeries. En attendant, notre première cuvée de 1000 bouteilles, une bière blonde ronde en bouche "Alea jacta est" sera brassée à Bailleul chez des confrères ", s'enthousiasme Laurent Delafosse.







"les Belles Echappées"

Développer le tourisme brassicole

Un investissement total de 500 000 euros (pour moitié rénovation et moitié matériel) qui vient compléter une offre déjà existante à la ferme : des salles de séminaire et de réception et la location de véhicules vintage "Les Belles Echapées" . L'ouverture prévue en janvier 2020 avec vente des bières sur place : "Ensuite j'irai frapper aux portes et proposer nos produits. Là, c'est l'ancien responsable commercial qui vous parle !". Alea jacta est...