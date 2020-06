Coronavirus : à Saint-Martin-lez-Tatinghem, le groupe scolaire ne rouvrira pas au 22 juin

Trois cas de Covid-19 y ont été signalés, et la municipalité attend le résultat de nouveaux tests avant de se prononcer sur une date de réouverture.

L'école du Chemin Vert (ou Ecole Long-Jardin) de Saint-Martin-lez-Tatinghem, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais) ne rouvrira pas ce lundi 22 juin, a annoncé la ville dans un communiqué.

Dans l'attente de résultats

"Suite à un échange téléphonique (...) avec Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation Nationale, nous avons convenu que le groupe scolaire du Chemin Vert, où trois cas de Covid ont été signalés, ne rouvrira pas ce lundi 22 juin", y écrit le maire (DVG) Bertrand Petit. Le premier cas confirmé concernait un enseignant de l'établissement.

"Nous sommes en effet dans l'attente de tous les résultats des tests de dépistage prescrits par l'Éducation Nationale et l'Agence Régionale de la Santé auprès d'un certain nombre d'enfants", précise encore la municipalité, qui ajoute qu'en fonction de ces résultats, lorsqu'ils leur parviendront, "une décision de réouverture de l'école pourrait intervenir au plus tôt en cours de semaine prochaine."

Cette école fait figure d'exception, en raison des précautions prises pour endiguer tout nouveau risque de propagation du coronavirus, car la majorité des écoles qui avaient fermé ces dernières semaines suite à des cas ou des soupçons de Covid-19 vont rouvrir leurs portes pour accueillir tous les élèves, conformément aux directives gouvernementales.