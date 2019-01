Dakar 2019 : Van Beveren dégringole au classement à l'issue de la 8e étape

Van Beveren cinquième du général

Classement général moto du Dakar 2019 à l'issue de la huitième étape. / © Dakar 2019

Après avoir fait une belle opération lundi en s'installant à la deuxième place du général à l'issue de la 7e étape du, le pilote moto nordistea perdu beaucoup de temps ce mardi 15 janvier entre San Juan de Marcona et Pisco (Pérou)." termine 6e (en 4h 07' 13'') à 11' 48'' de, vainqueur de l'étape (575 km, dont 360 de spéciale). Mauvais coup pour Van Beveren, qui avait pris le départ en étant second du classement général derrière, qui a été contraint mardi à l'après une casse moteur.Maiset, qui se trouvaient derrière le Nordiste lundi soir, lui sont passés devant prennent respectivement les 1ère et 4e places du classement général., vainqueur du jour, s'intercale au troisième rang derrière(2e de l'étape du jour).