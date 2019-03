L'écureuil roux fait son retour vers Saint-Omer… mais il est déjà menacé par le trafic routier

Construire un écuroduc ?

Voilà une dizaine d’année que l'écureuil roux est de retour dans l’Audomarois. Avec son, ses oreilles pointues et sa queue en panache, impossible de le confondre avec un autre. Si son retour dans le secteur est une bonne nouvelle, il estenviron on reçoit des observations de cadavres d’écureuils sur le bord des routes, note Luc Barbier, chargé de mission au parc naturel régional des caps et marais d’Opale. Ça arrivequi traversent son habitat principal." L'écureuil roux est, soit sur près de 30 % d'entre elles.Face à cette recrudescence des accidents, une seule solution :, demande Luc Barbier qui a trouvé un écureuil mort sur le bord d’une route il y a encore quelques jours. "La bonne nouvelle, c’est qu’il occupe, et la mauvaise, c’est que les accidents sont également de plus en plus fréquents", résume-t-il.Autre solution possible :, une corde assez large ou une petite passerelle reliée à deux arbres d'un bord à l'autre de la route pour permettre à ces animaux de traverser en toute sécurité. "Mais cela suppose, il faut que le dispositif soit assez haut pour ne pas gêner les camions, que les piquets soient assez loin de la route...", énumère Vincent Cohez, vice-président de la Coordination mammalogique du Nord de la France (CMNF).Cet appel à la prudence est d’autant plus d’actualité que nous sommes en, pendant laquelle les animaux cherchent activement un partenaire pour se reproduire. "Ça ne concerne pas que les écureuils, mais aussi: ils redoublent d’activité et sont donc plus présents sur les axes routiers", ajoute le chargé de mission au parc naturel régional des caps et marais d’Opale. Une période qui s’étaleet qui peut varier en fonction de la météo.Les écureuils pouvant parcourir, le trafic routier est la première cause de mortalité chez cette espèce. "Certains se déplacent dans des zones urbanisées, notamment dans le bassin minier, et", ajoute Vincent Cohez qui a coordonné l'étude "Ch't écureuil" , recensant leur population de 2009 à 2011.Mais l’écureuil n’est pas présent que dans les forêts ou les marais de l’Audomarois, il peut aussi bien. Même s’il n’est pas farouche, il reste assez difficile à observer : "il passe, explique Luc Barbier. Mais si on installe une mangeoire avec des fruits secs, on a des chances de l’observer." Amis des écureuils, vous savez ce qu’il vous reste à faire.