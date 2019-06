Helfaut : le squelette découvert en bord de route est celui d'une sexagénaire disparue en 1993

"Cold case"

26 ans après sa disparition, le corps d'une habitante de Bomy a été formellement identifié par les gendarmes, grâce à des analyses ADN réalisées sur les ossements découverts à Helfaut le 16 mars dernier , a-t-on appris de la gendarmerie.Le squelette avait été repéré lors d'une opération de nettoyage, sur le bord de la rue du Mont-à-Car. Dans les effets personnels découverts à proximité, figuraient notamment des pièces de francs, laissant à penser que le décès de la victime était ancien.C'est ce qu'on appelle un "cold case" (vieille affaire non-élucidée), que les gendarmes de la compagnie de Saint-Omer doivent maintenant résoudre. Les analyses des ossements pratiquées à l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale), n'ont pas révélé de lésions traumatiques, éloignant de ce fait une possible thèse criminelle quant à l'origine de la mort.L'identification a été rendue possible grâce à des prélèvements ADN effectués sur les proches de la victime, qui s'était volatilisée le 23 avril 1993, après s'être rendue en bus au marché d'Aire-sur-la-Lys. Un pacemaker et les habits découverts avec le squelette ont permis aux enquêteurs d'orienter leurs recherches vers cette ancienne disparition.Pourquoi et comment cette femme, alors âgée de 66 ans, est-elle morte sur le bord de cette route à Helfaut, à une vingtaine de kilomètres du lieu de sa disparition ? C'est ce que les investigations qui se poursuivent vont devoir déterminer.