Piéton tué à Saint-Omer : le propriétaire de la voiture relâché, un suspect identifié

L'enquête progresse vite. Samedi soir, un piéton était violemment percuté par une voiture dans le centre-ville de Saint-Omer. Son décès était prononcé le lendemain matin. "Nous n'avons aucun doute sur le caractère intentionnel", assure Patrick Leleu, procureur de Saint-Omer, qui supervisait l'enquête jusqu'à ce lundi matin.



La victime et son épouse sortaient d'une soirée lorsque le drame est survenu. "Au vu des témoignages de l'épouse de la victime et d'autres personnes qui étaient présentes sur place, on sait qu'il y a eu un différend entre le conducteur et la victime, après que le premier a prononcé des propos inadaptés à son épouse", explique le Procureur de la République.



Après ce vif échange, le conducteur de la voiture s'éloigne avant de revenir à toute vitesse et de percuter volontairement la victime, qui se trouvait sur la chaussée.





Qui est l'auteur des faits ?

Dimanche soir, le véhicule en question était retrouvé incendié sur la commune de Clairemarais. "Son propriétaire avait signalé son vol, mais il était logique de le placer en garde à vue dans un premier temps, pour vérifier, ou non, son implication", précise Patrick Leleu.



Puisqu'il s'agit d'une affaire criminelle, le Procureur s'est désaisi du dossier ce lundi matin au profit du Parquet de Boulogne-sur-Mer. Pascal Marconville précise donc que la garde à vue du propriétaire a été levée en début d'après-midi. "Nous avons estimé que ce n'était pas l'auteur des faits", précise Pascal Marconville.



En revanche, un vaste système de vidéo-surveillance existe sur la commune de Saint-Omer. Après une analyse précise de ces images, le Parquet de Boulogne indique avoir identifié un suspect qui devrait être interpellé prochainement.