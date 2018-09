LIVE. Suivez la commémoration des 100 ans de la Royal Air Force, le 20 septembre à 18h

© DR



La Royal Air Force est née à Saint-Omer

St-Omer, berceau spirituel de la Royal Air Force

Pour en savoir plus en ligne Le site des 100 ans de la RAF (en anglais) : https://www.raf.mod.uk/raf100/ Saint-Omer célèbre mes 100 ans de la RAF : https://www.tourisme-saintomer.com/actualites/saint-omer-celebre-100-ans-de-royal-air-force Le programme complet des commémorations (pdf, 20 pages) : https://www.tourisme-saintomer.com/wp-content/uploads/2018/03/programme-complet.pdf "L'aviation britannique dans le ciel du Nord de la France. 1914-1945", exposition de photographies, documents et objets d’époque à la Coupole, centre d’histoire à Wizernes (jusqu'en juin 2019) : https://www.lacoupole-france.com/actualites/actualite-detailee/archive-article/2018/june/article/nouvelle-exposition-temporaire.html

La cérémonie durera deux heures et sera commentée par, journaliste à France 3 Hauts-de-France et, directeur de l’office du tourisme du pays de Saint-Omer et ancien directeur de La Coupole , Centre d'histroire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, en direct depuis Saint-Omer - Longuenesse.A l’occasion du centenaire de la dont le berceau spirituel est Saint-Omer , une journée commémorative est organisée le 20 septembre 2018, 100 ans jour pour jour après le départ de l’escadron 41 de l’aérodrome des Bruyères.Réunissant militaires et officiels britanniques et français, plusieurs manifestations seront organisées avec comme temps fort unesur le site d’origine où une plaque sera déposée devant le mémorial. Un survol et un show aérien sont également prévus, avec notamment des Grob 120 Anglais, des Rafales, un Hercule C130, un Tornado.C'est à l’ aérodrome des Bruyères de Longuenesse , en retrait de la zone de front, que se sont installés pendant la Première Guerre mondiale les escadrons britanniques qui ont donné naissance à la Royal Air Force en 1918, devenant la première force aérienne au monde indépendante par rapport à l’armée de terre et à la marine.