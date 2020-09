Menaces contre Willy Schraen : le parquet requiert de la prison ferme pour un prévenu, du sursis pour les autres

Aucun des huit prévenus, âgés de 20 à 70 ans et originaires de diverses régions de France, n'était présent à l'audience

Pour le procureur, Willy Schraen "s'est exprimé non pas de façon personnelle mais en qualité d'une fédération nationale de service public"

Le parquet de Saint-Omer a requis, jeudi,le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Le jugement a été mis en délibéré au 22 octobre.En mai, le patron des chasseurs avait été la"Je sais où tu habites, fais attention!", "On va te tirer comme un lapin et te laisser crever par terre", "Je vous embroche comme un gros cochon"... Selon la défense du plaignant,Aucun des huit prévenus, âgés de 20 à 70 ans et originaires de diverses régions de France, n'était présent à l'audience."75 millions d'oiseaux sont tués chaque année par les chats errants, plusieurs milliards aux Etats-Unis et des dizaines d'espèces ont été anéanties définitivement en Australie", a dit à la barre le président des chasseurs qui s'affiche comme un défenseur de la biodiversité, regrettant que ses propos aient été "détournés"."Les prévenus auraient dû prendre un temps de réflexion pour lire les propos de M. Schraen dans leur intégralité avant d'envoyer ces messages haineux", a affirmé le procureur, rappelant que Willy Schraen "s'est exprimé non pas de façon personnelle mais en qualité d'une fédération nationale de service public".