L'ours Mischa est mort, deux mois après un spectacle controversé à Racquinghem

"Mort dans la lumière"

L'ours Mischa, malade et placé en septembre dans un refuge après l'intervention d'Elisabeth Borne qui avait interdit qu'il continue à être utilisé dans des spectacles, est mort mardi, ont annoncé ceux qui l'avaient recueilli."Après une lourde opération, 7 vétérinaires, un cardiologue, un échographe et toute l'équipe la Tanière, l'ours Mischa n'a pas eu la force de se réveiller", a indiqué sur sa page Facebook le refuge La Tanière , situé dans l'Eure-et-Loir."Il faut que ça serve de leçon et qu'il ne soit pas mort pour rien", a lancé son fondateur très ému, Patrick Violas, dans un message vidéo.La situation de l'ours Mischa avait été mise en lumière par un spectacle organisé en septembre à Racquinghem, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), pendant lequel son état de santé avait alerté les défenseurs de la cause animale. L'association AVES avait alors diffusé plusieurs images, poussant la ministre Elizabeth Borne à réagir.En août déjà, AVES s'était également engagé contre un spectacle d'ours organisé à Watten (Nord), mais on ignore s'il s'agissait déjà du même ours."Très triste d'apprendre le décès de l'ours #Mischa", a réagi sur Twitter la ministre de la Transition écologique dans la nuit de mardi à mercredi. Elisabeth Borne avait interdit mi-septembre que l'ours de 22 ans, utilisé dans des spectacles itinérants à travers la France, continue à être présenté au public, au vu de son état de santé.Après cette annonce, il avait été amené de façon volontaire par son propriétaire au refuge La Tanière. "Il avait des asticots qui sortaient de son nez et de ses pattes. Il souffrait énormément", expliquait alors Patrick Violas.Il avait ensuite repris du poids mais les examens pratiqués mardi ont révélé "des tumeurs partout", notamment au cerveau, a-t-il indiqué."Au moins, il est mort dans la lumière, on a vu son calvaire", a commenté auprès de l'AFP Muriel Arnal, présidente de One Voice.L'ONG de défense des animaux réclame toujours le retrait de deux autres ours aux propriétaires de Mischa, et une audience en référé sur cette question doit avoir lieu le 28 novembre au tribunal administratif d'Orléans, a-t-elle ajouté.Le ministère de la Transition écologique a lancé il y a quelques mois une concertation sur la question du bien-être animal. "On aura des annonces fortes, je pense, dans les prochaines semaines, sur le bien-être des animaux sauvages", avait déclaré Mme Borne dimanche sur France Inter.