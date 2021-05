Passionné par le marais de Saint-Omer, Philippe Hudelle le photographie au fil des saisons

La barre de l'escute dans la main gauche, l'appareil photo dans la main droite. Philippe Hudelle, pilote l'embarcation traditionnelle du marais de Saint-Omer et scrute l'horizon. Il y a forcément une photographie à faire. Cet autodidacte navigue sur les canaux depuis l'âge de 14 ans : "Je suis bien quand je suis ici mais attention personne ne connait le marais par cœur. J'ai commencé à faire des photos il y a une dizaine d'années et puis un ami à l'autre bout de la France m'a encouragé à continuer".

Depuis de l'eau est passée sous les ponts du marais. Philippe Hudelle crée alors son site internet et une page facebook "Balades en Audomarois" où il poste régulièrement ses instantanés. Avec la fin du confinement, il peut enfin reprendre la navigation et proposer de nouveau au public le dernier dimanche de chaque mois sa balade photos en collobaration avec les Faiseurs de bateaux.

A bord d'une escute, Philppe Hudelle sillonne le marais • © Corinne Sala

Sur les 700 kilomètres de canaux du marais, 160 sont naviguables • © Sur les 700 kilomètres de canaux du marais, 160 sont naviguables

Le marais est naviguable sur 160 kilomètres

Une foulque, une cane et ses petits, un héron, ou simplement le vent dans les arbres. Philippe Hudelle se réjouit de toutes les manifestations de la nature : "Le marais, je l'aime à toutes les saisons. Le printemps c'est la renaissance mais les rouges de l'hiver m'enchantent. Les couleurs changent sans cesse. La lumière n'est jamais la même. Et puis la ville est toute proche. Ce marais à une histoire incroyable. 13 siècles d'histoire, c'est ce nous allons raconter dans le prochain livre qui sort début juin. J'ai fait les photos et Jérémie Flandrin pour les textes (aux éditions Airvey)".

Philippe Hudelle est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Le prochain " Le marais Audomarois, 13 siècles d'histoire" sort début juin • © Corinne Sala

"L'œil, le cœur et l'objectif doivent être sur la même ligne"

Un petit bonheur n'arrivant jamais seul, une trentaine des photographies de Philippe Hudelle sont exposées jusqu'à début juin à la médiathèque d'Arques. Des clichés des 4 saisons où l'on retrouve les oiseaux et les paysages qu'il apprécie.

C'est d'ailleurs à la médiathèque que sera fera la présentation officielle du livre début juin. La boucle dans le marais est bouclée !