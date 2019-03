Les photos choc de Véronique de Viguerie sur la guerre au Yémen bientôt exposées à Saint-Omer

Découvrez le nouvel album de @RSF_inter en vente dans tous nos magasins à partir du 07 mars!

Consacré au travail de @vero2v, cet album met en lumière son travail à travers le monde entier 🌍.

▶️Expo gratuite Gare de Lyon : 15/04-31/05.



Les profits sont reversés à RSF

Yémen, une tragédie humanitaire La photographe française Véronique de Viguerie a remporté samedi à Perpignan le prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme, Visa pour l'image, pour sa couverture de la guerre au Yémen.

"Raconter l'humain"

Au Yémen, nos reporters Manon Quérouil-Bruneel et Véronique de Viguerie sont les rares témoins d’un massacre qui a fait 15 000 morts et 3 millions de déplacés - Yémen, une tragédie humanitaire: nos reporters dans la zone rebelle https://t.co/hitw8yIbU1 pic.twitter.com/vDQo8x2QRP — Paris Match (@ParisMatch) 1 décembre 2017

La photographe multiprimée Véronique de Viguerie a rassemblé ses photospour le 60e album de Reporters sans frontières "pour la liberté de la presse", en kiosques ce jeudi 7 mars. Dans les ruines, les usines, les collines dévorées par la guerre, la photographe a voulu, explique-t-elle. Sur la couverture de l'album de RSF, une combattante kurde, Shaista, allaite son enfant, une arme automatique posée à sa gauche.Plusieurs photos de l'album, qui se termine par, seront affichées sur le parvis de la Gare de Lyon, à Paris, du 15 avril au 31 mai, mais aussi à Saint-Omer du 8 au 17 mars. Troisième au World Press Photo en 2009, Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre en 2010, Véronique de Viguerie a été, "La guerre qu'on nous cache".Des clichés sur ceà retrouver théâtre Le Moulin à Café dans l'audomarois qui illustrent "les tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite [qui] amènent les puissances pétrolières du Golfe mais aussi occidentales à". Il a fallut un an à Véronique de Viguerie pour accéder au nord du Yémen, territoire interdit aux journalistes "où la colère saoudienne gronde dans le ciel et s’abat sans relâche sur des millions de civils pris en étau", note Jérôme Huffer, chef du service photo de Paris Match , même s'ils sont considérés comme des "ennemis", à l'image des pirates de Somalie. Un de ses reportages paru dans Paris-Match avait fait polémique, s'intéressant au commando taliban ayant tué 10 soldats français le 18 août 2008. "Ne pas s'intéresser à l'ennemi, c'est ne pas chercher la solution", explique Véronique de Viguerie :"Sa botte secrète : parvenir à. Son leitmotiv : pourfendre frontières, murs et barrages pour photographier là où le monde est aveugle, poursuit Jérôme Huffer. À l’impossible, nul n’est tenu. Sauf peut-être Véronique, qui le prouve à nouveau avec cette exposition."Sur le terrain, la photographe de 40 ans originaire de Carcassonne, mère de deux enfants, travaille en binôme avec la journaliste Manon Quérouil-Bruneel. Pour se protéger sur les terrains de guerre,, et s'assurent d'avoir une relation de confiance avec leur "fixeur", le guide local qui les accompagne, souvent un journaliste. La journaliste décrit. "Les magazines ne prennent plus de risques. Ils veulent savoir ce qu'ils auront avant qu'on parte", explique-t-elle.Comme toujours, les bénéfices des ventes de l'album (proposé au prix de 9,90 euros) seront reversés à RSF. C'est, qui tire environ 30% de ses revenus annuels de ces publications.