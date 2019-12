Pourquoi Clairmarais est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?



C'est où Clairmarais ?

​​​​​​​Véritable un havre de paix pour les oiseaux et un incroyable petit paradis pour le visiteur. / © SERGIO ROSENSTRAUCH

Ce qu'il faut savoir sur Clairmarais



Les incontournables de Clairmarais

De très belles balades et un décor étonnant ... Une réserve naturelle et une forêt domaniale ...Et aussi une grotte Notre Dame de Lourdes, une abbaye en ruine ... Bienvenue à Clairmarais, au pays des maraîchers !À la frontière de la Flandre et de l’Artois, il vous faudra compter une heure de voiture depuis Lille et parcourir cinq kilomètres depuis Saint-Omer pour arriver à Clairmarais.La commune se situe en grande partie sur le marais audomarois, un site unique avec ses 3700 hectares et ses 700 km de voies d'eau ...Vers l'an 800 à l'époque de Charlemagne, Saint-Omer était un petit port et Clairmarais se situait presque au bord de la mer. Au XIIe siècle, Saint-Bernard et ses moines tracent les ruisseaux le Zyeux, la Vlessiette et le Schoubrouck pour collecter les eaux vers la rivière Aa.​​​​​​​Il faudra trois siècles pour assécher le marais et lui trouver un nom : "le marais clair" ... "Clair" par opposition à la pénombre de la forêt de Rihoult, voisine du marais.Désormais, ils sont 630 Clairmaraisiens à vivre dans le village et 35 familles de maraîchers y produisent une cinquantaine de légumes dont les choux sont réputés être délicieux.Sur la route d'Arques, à quelques centaines de mètres du centre du village, vous découvrirez les ruines de l'abbaye. Érigée au XIIe siècle par les moines de Saint-Bernard, elle rivalise avec celle de Saint-Omer.L'abbaye a été appelée successivement par les noms de Claromarisco, Clarus Mariscus, Clermarez du fait des immenses marais et des nombreuses rivières qui l’environnaient.



Quatre cents ans de guerre -dont le siège de Saint-Omer, en 1638- trois incendies et les dégradations de la Révolution française ont eu raison de l'abbaye. Seuls subsistent encore un amas de pierres, la colonne du cimetière des moines et son très beau corps de ferme.



Le corps de ferme de l'abbaye de Clairmarais / © SERGIO ROSENSTRAUCH



Le marais audomarois

La région maraîchère du marais d'Audomarois / © SERGIO ROSENSTRAUCH

Pour découvrir le marais, il vous faudrait une bacove ou une escute, une des barques à fond plat fabriquées sur le site. Les plus aventuriers d'entre vous pourront choisir un pédalo ou un canoë ... et vous découvrirez ainsi la faune et la flore de ce petit paradis.Principalement fait de roselières, de prés et de rivières, il abrite une végétation aquatique très fleurie, sous-marine ou flottante. Un habitat favorable à de nombreux animaux. On y dénombre prés de 230 espèces d'oiseaux qui viennent s'y reproduire, se nourrir ou simplement s'y reposer.​​​​​​​Domaine de prédilection de la gorge bleue, de la rousserolle effarvatte et la rare, phragmite aquatique, la zone humide est également reconnue comme un lieu d'importance internationale par la Convention de Ramsar , organisme qui œuvre à la protection des zones humides mondiales.Qui peut se douter que ces canaux sur lesquels la navigation invite à la flânerie sont en fait issus du travail acharné des hommes du marais, les "brouckaillers", et cela, depuis le XIIe siècle ?Le marais audomarois est une ancienne zone humide tourbeuse, inondée par la mer pendant plusieurs siècles. À l'époque carolingienne, les moines de l'abbaye de Clairmarais drainent la zone pour exploiter sa tourbe. Le marais est ainsi créé de la main de l'homme et doit être continuellement entretenu pour perdurer.Au XIXe siècle, la zone devient une région maraîchère et d’élevage qui reste, aujourd’hui et en France, le seul marais de cette importance à être encore cultivé.Près de cinquante légumes différents y sont cultivés, dont le chou-fleur l’été (introduit vers 1751) et l’endive d’hiver (introduite vers 1920 dans la région).



Le travail des maraîchers et des bouckaillers en vidéo

A la découverte du marais audomarois 😮 A la découverte du marais audomarois, joyau du Pas-de-Calais. Publiée par France 3 Nord Pas-de-Calais sur Mardi 22 octobre 2019

Trois bonnes raisons de découvrir les marais

Un reportage de Clémence Rousseau et Jean-Luc Douchet

La fabrication des bateaux traditionnels



La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre​​​​​​​



La forêt domaniale de Rihoult Clairmarais

Une curiosité à ne pas rater à Clairmarais

La fabrication des bateaux traditionnels en vidéo​​​​​​​Pour découvrir le marais, la Maison du marais propose​​​​​​​ un voyage bucolique au cœur d’une nature vivante et dépaysante.Canard siffleur (ci-dessous), butor étoilé ou blongios nains ... La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre abrite étangs, tourbières et prairies humides et est un endroit unique pour observer de nombreuses espèces d'oiseaux.Les étangs du Romelaëre​​​​​​​ ont pour origine d’anciennes tourbières dont l’exploitation, principalement au XIXe siècle, a donné naissance aux différents plans d’eau du site. Le Romelaëre est un espace d’une centaine d’hectares voué à la conservation de la biodiversité.Découvrez les 1200 hectares de chênaie humide, cette ancienne forêt située à proximité des ruines de l'abbaye. Voilà la forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais , plus souvent dénommée "forêt de Clairmarais" est un des grands massifs boisés de la région Nord-Pas-de-Calais et l’un des deux seuls de Flandre française.​​​​​​​

Si vous prenez la D209, la route menant à Cassel, vous trouverez une grotte pas comme les autres. Au détour d'un virage, sur votre droite, un étrange rocher interpelle. Des cierges et des bougies éclairent la masse rocheuse.



La réplique de la grotte Notre-Dame de Lourde à Clairmarais / © SERGIO ROSENSTRAUCH



La grotte est érigée près de l’ancienne institution Saint-Bernard tenue autrefois par les pères assomptionnistes. En 1934, le révérend père supérieur tombe gravement malade. Les religieux font le serment de créer une grotte à la Vierge Marie s’il recouvre la santé. Les pères entreprennent donc la construction de la grotte, qui devient un lieu de prière fervente.

​​​​​​​

La statue la vierge de la grotte Notre-Dame de Lourde à Clairmarais / © SERGIO ROSENSTRAUCH



Chaque année, le 15 août, jour de l'Assomption, plusieurs milliers de chrétiens se rendent sur le site de la grotte de Clairmarais pour y célébrer ce jour saint. Le vendredi après-midi, les fidèles de la région sont attendus dans la prairie qui avoisine la grotte pour un moment de partage et de prières. Avant la traditionnelle veillée mariale qui se terminera par la procession aux flambeaux.

​​​​​​​​​​​​​​



Une balade à faire à Clairmarais

L'église Saint-Bernard / © SERGIO ROSENSTRAUCH

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais, c'est quoi ? Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement…

Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail: france3nordpasdecalais@gmail.com.

Que ce soit l'église Saint-Bernard, le marais ou les forêts ... Que ce soit avec des rames ou un moteur ... Que ce soit en empruntant des petites passerelles métalliques ou en contournant de grandes fermes. Vous pourrez découvrir le village de Clairmarais et ses alentours en prenant votre bâton de randonnée.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​