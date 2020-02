Redoine Faïd a refusé de sortir de sa cellule pour son procès en appel à Saint-Omer

Redoine Faïd a refusé de sortir de sa cellule de la prison de Vendin-le-Vieil pour assister à son procès en appel à Saint-Omer. Ses avocats demandent un report du procès.Selon son avocate, Me Yasmina Belmokhtar, il devait déclarer sa non culpabilité et plaider l'acquittement.Depuis le 21 février, il a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention et pour demander un transfert vers un centre pénitentiaire plus proche de son procès en appel à Saint-Omer. Il est actuellement incarcéré en cellule d'isolement au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.Il comparaît devant la justice pour l'attaque d'un fourgon blindé à Roclincourt, entre Douai et Arras, en 2011. Condamné à 18 ans de réclusion criminelle en première instance à Douai en 2017, le Creillois avait fait appel de la décision de justice, niant toute implication dans cet événement.