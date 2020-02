Redoine Faïd sommé de comparaître à son procès en appel à Saint-Omer, refuse toujours de sortir de sa cellule

Un huissier s'est dirigé à la prison de Vendin-le-Vieil dans laquelle est incarcéré Redoine Faïd en début d'après-midi. Mais malgré la sommation de la présidence à ce qu'il comparaisse à son procès en appel, il a refusé de sortir de sa cellule.Dès ce matin, il n'avait pas voulu être extradé de sa cellule pour assister à son procès. Selon son avocate, Me Yasmina Belmokhtar, il devait déclarer sa non culpabilité et plaider l'acquittement. L'audience reste suspendue.Il comparaît pour l'attaque d'un fourgon blindé à Roclincourt, entre Douai et Arras, en 2011. Il avait été condamné en première instance, le 19 octobre 2017, à 18 ans de réclusion criminelle : le braqueur creillois a toujours nié sa participation, mais selon la justice, ce braquage portait sa "signature".Ses avocats dénoncent une salle trop petite, la présence de chiens qui influenceraient les jurés. Ils refusent tout possibilité de procès et se disent prêts à quitter le tribunal si l'audience est maintenue.