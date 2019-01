Saint-Omer : atteint d'un cancer, Benjamin, 11 ans, fan de Soprano, reçoit un message du rappeur grâce à Instagram

Un état de santé qui empire

Réaliser son rêve

Benjamin vous envoie un petit message à partager un maximum ❤️

C’est une histoire qui a touché beaucoup d’internautes sur les réseaux sociaux ces derniers jours dans notre région. Benjamin, 11 ans, habite avec sa mère et son beau-père à Éperlecques près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.En septembre 2018, alors que le jeune garçon n’a pas de soucis de santé particulier, les médecins lui diagnostiquent subitement. C’est un cancer situé dans le haut de la gorge, particulièrement rare en France. Il touche généralement les hommes de 50 ans.Depuis presque 3 mois, Benjamin ne s’alimente plus beaucoup. Sa perte de poids est assez conséquente. "Son quotidien, c’est des crachats et des vomissements" explique Aurélien Dumont, son beau-père.Le jeune garçon de 11 ans a subi plusieurs séances de chimiothérapie et de radiothérapie, à très forte dose. 37 au total. "Les rayons lui ont brulé l’intérieur de la bouche, de la gorge" décrit son beau-père.Alors pour passer ces moments difficiles, Benjamin a son propre remède.. "Quand il passe les examens, les IRM… il demande à chaque fois s’il peut écouter Soprano." Peu importe les titres, le garçon de 11 ans nous explique qu'il les aime toutes.Psychologiquement, c’est très compliqué pour Benjamin, "mais il est au courant de sa situation et des possibles conséquences" insiste son beau-père. Alors ses parents font tout pour l’accompagner et lui donner le sourire.. Alors ses parents n’ont pas hésité et ont tenté de contacter l’artiste : "On en a parlé autour de nous, on a diffusé ça sur Facebook et les gens ont commencé à partager."Un bloggeur, touché par l’histoire,. Grâce à ses 12000 abonnés, le rêve de Benjamin innonde les réseaux sociaux jusqu’à arriver aux oreilles du chanteur,spécialement pour le jeune garçon : "salut Benjamin, j’espère que tu vas bien. Ton histoire m’a grave touché, j’étais obligé de te faire une petite vidéo pour te faire un petit coucou. J’espère que ça te fait plaisir. En tout cas, vu le nombre de personne qui m’ont identifié, sache qu’il y a beaucoup d’amour autour de toi."La vidéo a été publiée lundi 29 janvier et visualisée par plus de 75000 personnes. Quand Benjamin la découvre, il explose de joie : "Il était trop heureux. Il a été très touché. Depuis hier, il regarde la vidéo en boucle" explique son beau-père, touché lui aussi par le geste de l’artiste.Le jeune garçon a publié une réponse sur sa page Facebook pour remercier le chanteur: "c'est très gentil ce que vous m'avez dit. Il y a plein de rêves que j'aimerais réaliser, comme voir Soprano de mes propres yeux.". Mais, d’après Aurélien, Benjamin a les pieds sur terre : "Il comprend que le chanteur a beaucoup de demandes."