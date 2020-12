Saint-Omer : un clip solidaire et participatif pour les commerçants de la ville

Une chanson, 35 participants pour un clip de deux minutes en soutien aux commerçants de Saint-Omer. La troupe artistique "Le Sceau du Tremplin" a réalisé avec les commerçants, les cafetiers et les restaurateurs la vidéo. Le résultat, joyeux, suscite l'engouement sur les réseaux sociaux.

"On s'éclate à faire ça", s'enthousiasme Elisabeth Pette, la directrice artistique de la compagnie Audomaroise "Le Sceau du Tremplin" . Derrière elle, des commerçants, cafetiers et restaurateurs, tous unis dans cette aventure vidéo. Le clip participatif et solidaire est en ligne et invite à soutenir les commerces de la ville."L'objectif c'est de se sentir ensemble et de donner une visibilité au centre-ville de Saint-Omer", explique Elisabeth Pette de la compagnie "Le Sceau du Tremplin". Une idée confortée par les commerçants participants comme Frédérique Robertval : "Il faut prouver que le centre-ville est bien vivant et que tous les commerces attendent les clientes avec le sourire et tous les conseils possibles".Si les cafés et restaurants restents fermés, certains se sont engagés dans cette aventure d'un jour : "Pour nous c'est important de garder le lien entre commerçants. On doit s'aider les uns les autres", raconte Maxime Wident, cafetier. Et pour boucler cette boucle, Quentin Maillard, vidéaste s'est attelé au montage du clip : " La grosse étape a été le dérushage ! Il a fallu sélectionner les séquences qui matchaient bien entre elles. J'adore ma ville alors c'est un plaisir de s'impliquer. Je le fais avec grand plaisir."