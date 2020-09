Saint-Omer : le développement du télétravail sourit à "La Station", espace de "coworking"

30 coworkers réguliers

Une antenne de "La Station" est installée à Thérouanne

Calme, confortable, et lumineuse, "La Station" de Saint-Omer accueille de plus en plus d'entrepreneurs, créateurs et salariés depuis son ouverture en novembre dernier.Avec le développement du télétravail durant le confinement, cet outil a plus que jamais le vent en poupe.Ce phénomène n’étant pas uniquement réservé aux grandes métropoles, la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer a décidé de racheter l'ancienne gare en 2016. Les travaux avaient débuté fin 2017, pour deux ans."Il y a un mouvement qui s'opère avec "La Station". Une forme de démétropolisation. Les villes moyennes deviennent attractives parce qu'elles savent se doter d'équipements de cette nature. Cela permet d'attirer les cadres et les personnes qui sont en mutation sur leur projet de vie", explique Stéphane Deveaux, le directeur.Et le nombre d'utilisateurs des espaces de coworking est en croissance en 2020 par rapport à 2019. Environ 30 coworkers réguliers depuis le début de l'année, dont la moitié sont très engagés dans le projet, c'est à dire qu'ils ont choisi "La Station" comme lieu de travail principal.Et depuis ce mois de septembre une offre commerciale est dédiée aux télétravailleurs. Elle remporte un beau succès avec déjà une dizaine de souscription la première semaine.Forfait pour louer des espaces, une salle des machines avec des imprimantes 3D, des salles de réunions... Les produits proposés sont multiples, au service de l'économie locale et régionale, puisque Saint-Omer est à une demi-heure de Calais et 45 minutes de Lille.Gautier Toupiol est développeur pour une entreprise lilloise. Depuis le confinement, pas question de rester chez lui, alors il fréquente "La Station" trois fois par semaine : "L'employeur est plus confiant. Je préfère venir là car il y a une charge mentale à rester chez soi ! Ici on se met vraiment en mode travail", avance-t-il.Même sentiment pour Gwendoline Gosselin :"Je travaille seule, je préfère venir ici pour retrouver une ambiance professionnelle et des collègues. C'est très enrichissant puisque les collègues ne travaillent pas dans le même secteur que moi, donc il y a un échange important. C'est un moyen de créer un réseau professionnel", se réjouit-elle."La Station", pour ne pas oublier les territoires plus ruraux, a déployé des antennes à Eperlecques, Lumbres et Thérouanne.