Saint-Omer : le Grand Prix Figra décerné au documentaire “Daraya, bibliothèque sous les bombes”

Vive émotion de voir notre film "Daraya, la bibliothèque sous les bombes" doublement primé ce soir, avec le Grand Prix du @FIGRA_Festival et le Prix Jury Jeunes. Ces Prix, ce sont ceux des jeunes passeurs de livres de Daraya. Merci @France5tv @brotherfilms et toute l'équipe ! pic.twitter.com/o55DgoCJVf — Delphine Minoui (@DelphineMinoui) 17 mars 2019

Les autres prix

Le documentaire " Daraya, la bibliothèque sous les bombes " deeta remporté samedi le Grand Prix du 26festival du grand reportage et du documentaire de société (Figra), a annoncé la direction du festival organisé à Saint-Omer.Le documentaire de Delphine Minoui et Bruno Joucla, qui a également reçu, raconteassiégée par le régime de Damas."Ces prix, ce sont ceux des jeunes passeurs de Daraya" a réagi sur Twitter Delphine Minoui." de Marlène Rabaud, qui suit les jeunes de La Lucha au Congo luttant pour le départ du président Kabila, a reçu le prix spécial du jury ainsi que le prix du public, a indiqué le festival dans un communiqué.Le prix Scam de l'investigation a été décerné au documentaire "" de Thomas Lafarge et Xavier Harel.Marjolaine Grappe a reçu le prix Arnaud Hamelin pour son documentaire "".Dans la catégorie des films de moins de 40 minutes, le Grand Prix du Figra a été décerné à Alex Gohari, Léo Mattei et Matthieu Besnard pour "".Ce documentaire relate la quête d'un Mexicain qui s'est donné pour mission de retrouver les clandestins latino-américains disparus dans son pays." de Cécile Allegra, consacré aux viols utilisés comme arme de guerre en Libye, a reçu le prix reporters sans frontières.Enfin, le public a récompensé, via son prix Autrement vu, Benoît Bringer pour son documentaire "".