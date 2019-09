A Saint-Omer, un homme sans-abri retrouvé mort, un individu interpellé

Des injures et des multiples coups de couteau

Lundi 26 août, le corps d'un homme de 31 ans a été retrouvé mort selon le parquet de Boulogne-sur-Mer qui confirme une information donnée par la Voix du Nord . "Deux individus sont mis en cause" dans un "meurtre commis entre personnes sans domicile fixe audomaroises".Le premier individu a été mis en examen et incarcéré. Seule sa version est pour l'instant connue. Il affirme n'avoir été que le témoin de la scène et de ne pas être responsable de la mort de l'homme.La dispute qui aurait déclenché les "multiples coups de couteau" selon le parquet serait partie d'injures lancées par la victime. Le deuxième individu, toujours recherché par la police judiciaire, aurait "estimé que la victime aurait injurié ses parents".Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte.