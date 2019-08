Saint-Omer : un homme réfugié sur le toit de son immeuble, les pompiers et le RAID en cours d'intervention

À Saint-Omer, un homme s'est réfugié sur le toit de son immeuble,rue de Taviel, ce mercredi 28 août en fin d'après-midi. La personne présente des troubles psychologiques et serait susceptible de vouloir sauter. L'immeuble compte deux étages.En ce moment, à 18h45, une vingtaine de pompiers sont en cours d'intervention, ainsi que les services de police du RAID pour tenter "de maîtriser le forcené", ont précisé les pompiers du Pas-de-Calais. Des négociations sont en cours. Selon Deltafm , c'est l'infirmier de cet homme qui a donné l'alerte, ne répondant pas. À l'arrivée des secours, l'homme aurait été pris de panique et serait monté sur le toit. Il menacerait de mettre fin à ses jours et le dialogue avec lui serait très difficile.