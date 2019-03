Saint-Omer : une jeune femme tuée lors d'un saut à l'élastique en 2015, le procès s'ouvre ce mardi

Homicide et blessures involontaires

Voilà quatre ans que les famille des victimes attendent ce procès. Deux personnes morales et deux personnes physiques vont comparaître, mardi 5 mars durant toute la journée, dans cette affaire de saut à l'élastique qui a coûté la vie à une femme de 28 ans, en juin 2015 La victime et son compagnon, originaires d'Hallennes-lez-Haubourdin, commune proche de Lille, s'étaient rendusoù ils ont été victimes d'un terrible accident. A une quinzaine de mètres du sol, il y a eude la grue depuis laquelle ils sautaient. Le couple chute lourdement au sol,. Son compagnon de 33 ans, polytraumatisé, décède deux ans après le drame Deux personnes physiques vont comparaître devant le tribunal dès ce mardi :à qui il est reproché des faits d'. Le, qui était en haut de la grue au moment des faits, est poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation.Et deux personnes morales sont poursuivies pour ces motifs. Il s'agit de la société, propriétaire de la grue et l'association, en charge de l'organisation des sauts. Les parents du couple et leur enfant compteront parmi les 23 parties civiles de ce procès, selon La Voix du Nord Le Domaine de la carrière, parc d'attraction qui avait ouvert depuis deux ans au moment du drame, a depuis. "Le saut à l’élastique, c’est quelque chose d’extrêmement fiable, pourvu qu’un ensemble de paramètres soit scrupuleusement respecté, expliquait le président de la fédération française de saut à l'élastique, Christian Prétot, affirme que. Le moindre pépin peut avoir des conséquences désastreuses. (...) Pour un saut en tandem, nous mettons un deuxième élastique. Ce qui, a priori, n’était pas le cas à Audincthun".