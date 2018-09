Saint-Omer : une mère et sa fille se marient avec la même robe pendant la même cérémonie

J'ai fait beaucoup de mariages, mais ça, jamais !

© P.D

Quoi de plus heureux qu'un mariage dans la famille ? Yvette, Guy, Priscilla et Frédéric ont trouvé la réponse :, samedi dernier à la mairie de Saint-Omer.Une belle histoire repérée par France Bleu Nord et que nous racontent les principaux intéressés. "J'ai fait beaucoup de mariages, mais ça, jamais !" s'étonne encore l'adjointe qui a uni les deux couples, Muriel Volle, et qui connaissait la maman de longue date. "Ils ont demandé à ce que ce soit moi."" s'émerveille encore l'élue. "Ma belle-sœur m'a donné un coup de main" confie Priscilla, la fille âgée de 27 ans.Pour marquer le coup, la mère et sa filleet le même boléro,– bleu pour Yvette, violet pour Priscilla –– des orchidées pour la mère, des roses pour la fille. Elles ont en tout cas été gâtées par la météo : samedi, un soleil radieux brillait sur la double-cérémonie.