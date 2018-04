, mardi après-midi dans le canal de Saint-Omer.Elle s'y était jetée au volant de sa voiture depuis le quai du Commerce, vers 16 heures, lorsque les pompiers sont arrivés sur place, avertis par une amie qu'elle avait prévenue de sa tentative de suicide.L'un d'entre eux s'est alors jeté à l'eau sans même enfiler son équipement, comme le rapportent nos confrères de La Voix du Nord et ce que confirment les pompiers et la police audomarois.3 ans de la voiture partiellement immergée et l'a remontée à la surface. Elle n'a pas été médicalisée sur place et a été transportée directement au Centre hospitalier de Saint-Omer.