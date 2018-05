Saint-Omer : quand les seniors invitent les écoliers pour la fête des voisins

Les enfants invités

Session coifure à l'Ehpad de Saint-Omer. Rénée se prépare ; cela fait plusieurs années qu'elle vit ici, mais à chaque fois, elle attend avec impatience. Aujourd'hui, elle s'est mise sur son 31. ", quand même, il faut faire honneur", sourit la vieille dame. "C'estAu total,sont venues célébrer la fête des voisins ici, aux côtés des plus âgés, pour unMicheline a le sourire. Ses frères, ses soeurs, ses enfants :pour l'occasion. Un moment de retrouvailles. "parce qu'il y a d'abord toute ma famille, donc c'est bien", explique Micheline. "OuiIl n'y a pas de comparaison..."L'objectif, c'est aussi de: faire oublier le quotidien parfois difficile des personnes âgées.Pour cela, laest parfaite. Cette année, l'Ehpad a invité les", explique cette petite fille. "Ils sont vieux, ils n'ont pas beaucoup de visites et ils ne peuvent plus rester chez eux..."La journée s'estet le rendez vous est déjà pris pour l'année prochaine...