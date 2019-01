A Saint-Omer, la renaissance du théâtre à l'italienne, 46 ans après sa fermeture

C'est une réouverture très attendue à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais :, le théâtre avait fermé ses portes en 1973, pour des raisons de sécurité. Après de nombreux projets de réouverture successifs, le théâtre de Saint-Omer réhabilité accueille à nouveau son public ce soir.À l'affiche, trois représentations du "Cid" de Corneille, la pièce jouée pour la dernière, il a 46 ans, jour pour jour après sa fermeture !Une version 2019 revisitée, par la compagnie " l’Agence de voyages imaginaires " et baptisée "El Cid !"., pour les 364 places du théâtre.

Le théâtre de Saint-Omer est pourvu d'une machinerie ancienne, d'un étagement en balcons, de fauteuils recouverts de velours, présentant des dorures au plafond qui mettent en valeur l'imposant lustre à pampilles.

La compagnie "Agence de Voyages Imaginaires" est une compagnie de théatre de Marseille.

Son projet artistique est l’écriture dramatique et scénique accompagné d'un travail musical.

Elle propose au théâtre de Saint-Omer, 3 représentation de "El Cid !", 11, 12 et 13 janvier.

Une version revisitée du Cid de Corneille où le comique et le tragique s’entrechoquent sur des alexandrins.

Une adaptation et une écriture de Philippe Car et Yves Fravega d'aprés le texte de corneille.

Mise en scène : Philippe Car.

Interprètes : Lucie Botiveau, Philippe Car, Nicolas Delorme, Anaïs Delmas et Vincent Trouble.