Saint-Omer : “Serge, condamné à mort” remporte le Grand Prix du Figra

Le documentaire "Serge, condamné à mort" de Christine Tournadre a remporté samedi le(Figra), a annoncé la direction du festival organisé à Saint-Omer (Pas-de-Calais).Pendant dix ans, la réalisatrice a, condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogues.Le prix spécial du jury a été attribué à "Syrie, le cri étouffé" de Manon Loizeau et Annick Cojean, reportagequi dénoncent l'utilisation par le régime syrien du viol de masse comme arme de guerre.Marie-Monique Robin a remporté le prix du 25e Figra, en hommage au journaliste décédé fin 2017 Arnaud Hamelin, et le prix du jury jeunes pour "Le Roundup face à ses juges", dans lequel elle dresse un réquisitoire contre l'herbicide à base de glyphosate de la firme américaine Monsanto.Le prix Scam de l'investigation est revenu aux "Gangsters de la finance", enquête de Jérôme Fritel et Marc Roche sur la banque britannique HSBC."Malaria business", de Bernard Crutzen, a été doublement récompensé, avec le prix RSF/Quemener et le prix du public.Dans la catégorie des films de moins de 40 minutes, le Grand Prix a été décerné à "Rohingyas, l'exode" de Gwenlaouen Le Gouil et la mention spéciale à "Sibérie : les aventures de l'âge perdu" de Barbara Lohr, sur une expérimentation menée pour empêcher le permafrost de fondre.ont été remis. Quelque 70 films internationaux étaient en compétition, dont plusieurs documentaires inédits.En 2017, le documentaire "Syrie, retour à Alep" du réalisateur allemand Marcel Mettelsiefen avait remporté le Grand Prix du 24e Figra . Le festival, lancé mardi, s'achève dimanche.