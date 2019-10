Saint-Omer : un trentenaire meurt suite à une bagarre à la sortie d'un bar du centre-ville

Un homme en garde à vue

Un différend entre deux individus tard dans la soirée du mercredi 2 octobre dernier, dans le bar "Spey River" situé place Foch à Saint-Omer, a viré au drame, a-t-on appris ce lundi du parquet de Boulogne-sur-Mer, qui confirme une information de La Voix du Nord L'un des deux hommes impliqués est décédé des suites de ses blessures en fin de matinée samedi 5 octobre au CHR de Lille, où il avait été transporté souffrant d'un traumatisme crânien.Selon les premiers éléments de l'enquête, ils seraient sortis de l'établissement aux alentours de minuit pour s'expliquer après une dispute, et la victime aurait lourdement chuté sur un trottoir après avoir été poussée.Dans cette même journée de samedi, un homme s'est présenté de lui-même au commissariat de Saint-Omer, se présentant comme l'individu impliqué dans la bagarre. Il a immédiatement été placé en garde à vue, mesure qui a été prolongée de 24 heures dimanche.Ce lundi, le parquet de Saint-Omer, non compétent en la matière, s'est dessaisi au profit du pôle criminel de la juridiction de Boulogne-sur-Mer. Le mis en cause, un serveur âgé de 23 ans, devrait être déféré dans la journée devant un juge d'instruction, et pourrait être mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.