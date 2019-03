Saut à l'élastique mortel à Audincthun : deux ans avec sursis requis pour homicide involontaire

"Ils sont dans la repentance"

Les faits remontent au 28 juin 2015. Une jeune femme de 28 ans avait été tuée en sautant à l'élastique au Domaine de la carrière à Audincthun . Lors du procès qui s'est ouvert ce mardi 5 février, le procureur de la République de Saint-Omer a requisà l'encontre de deux bénévoles qui avaient mal vérifié le matériel.Le tribunal correctionnel rendra son jugement. Le couple originaire d'une commune proche de Lille avait chuté lourdement au sol du haut. A une quinzaine de mètres du sol, il y a eu unLa jeune femme, âgée de 28 ans, est décédée dans l'accident tandis que. Il s'est suicidé en 2017, "très abîmé" psychologiquement depuis l'accident, a rapporté le procureur de la République Patrick Leleu.Les deux prévenus, âgés au moment de l'accident de 21 et 36 ans, sont poursuivis pourayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.Le premier n'avait pas vissé le maillon rapide qui relie l'élingue à l'élastique et le second (chef de saut chargé de superviser les sauts) n'avait pas vérifié l'installation., a souligné le magistrat, qui a également requis uneune activité liée au saut à l'élastique et à tout autre sport à risque.