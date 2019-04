Saut à l'élastique mortel à Audincthun : les deux prévenus condamnés à deux ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Saint-Omer a condamné ce mardi 2 avril à deux ans de prison avec sursis pour "homicide et blessure involontaires" les deux hommes qui étaient présents lors de l'accident de saut à l'élastique qui a coûté la vie à une jeune femme de 28 ans , en juin 2015 à Audincthun. C'était ce qu'avait requis le procureur de Saint-Omer début mars , lors du procès des deux bénévoles dont l'un était gérant de l'association de saut à l'élastique.Il s'agissait des deux hommes présents le 28 juin 2015 lorsqu'un couple originaire d'Hallennes-lez-Haubourdin avait été victime d'un accident :. La jeune femme avait perdu la vie et son compagnon, grièvement blessé, s'était donné la mort deux ans plus tard.Les familles qui avaient témoigné à la barre avaient dit ne pas pardonner aux deux hommes, mais ne souhaitaient pas pour autant de la prison ferme. L'association, en tant que personne morale, a également été condamnée à verser de lourdes indemnités aux proches des victimes.