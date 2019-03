Tilques : un sexagénaire décède dans l'incendie de sa maison

Le feu s'est déclaré dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 mars, autour de 1h du matin. Immédiatement, les pompiers sont appelés par les habitants de la maison voisine, au carrefour de la route de Serques et de la rue de la Croix, à Tilques, près de Saint-Omer.



Il faut plus d'une heure aux sapeurs-pompiers pour maîtriser l'incendie. Par précaution, ces derniers évacuent la maison voisine et quand le feu est finalement éteint, ils découvrent le corps calciné d'un homme de 64 ans, probablement le propriétaire de la maison, selon les gendarmes en charge de l'enquête.



L'origine du sinistre n'est pas encore connue et il faudra plusieurs jours aux enquêteurs pour effectuer les premières constatations, le temps de sécuriser les lieux. L'équipe cynophile sera dépêchée sur place pour repérer d'éventuelles traces d'accélérant puis des investigations techniques seront menées à Arras pour analyser les prélèvements.



La victime doit également être formellement identifiée, notamment par prélèvements dentaires. Et les investigations s'annoncent d'autant plus corsées que personne n'a été témoin de la scène.