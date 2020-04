VIDÉO. Coronavirus : canaux vides, tranquillité... les vies confinées des habitants du marais audomarois

Coronavirus : comment les habitants du marais audomarois vivent-ils le confinement ?

Je garderai longtemps cette image en tête.#France3

Il faut continuer à valoriser notre territoire, on ne lâche rien 💪 pic.twitter.com/trpcjznCPV — Duquenne Julien (@jduquenne) April 25, 2020

Les canaux du marais de Saint-Omer n'ont jamais connu un printemps si calme. Habitués aux déambulations des touristes, les rares habitants à l'année profitent d'un calme exceptionnel. "On vit confinés dans ce paradis", concède Julien Duquenne, directeur de l'office de tourisme du Pays de Saint-Omer, à bord de sa barque.Depuis 6 ans, Marie-Christine et Jean-Luc vivent sur une île de 1 200 mètres carrés. S'ils ont choisi de vivre isolés, le confinement leur impose un mode de vie encore plus strict. "On voit moins de monde, il y a moins de passage", témoigne Marie-Christine Mielet.Séparés de tous leurs voisins par un canal, les mesures de distanciation sociale sont forcément respectées.Si le couple reconnaît qu'il est chanceux d'être confiné dans de telles conditions, les Audomarois aimeraient parcourir les 300km de canal autour de chez eux. Pourtant, leur bateau devra rester à quai, pour le moment.