VIDÉO. Dakar-2019/Motos : pour Van Beveren, “rien n'est joué”

Trop offensif ?

Van Beveren "comptait sur cette étape"

"C'était difficile, j'ai voulu attaquer fort mais je me suis perdu, j'ai perdu du temps (...) Je comptais sur cette étape pour faire la différence", a expliqué le Nordiste.Le Français a terminé l'étape en San Juan de Marcona et Pisco, 575 km dont 360 de spéciale, à la 5e place, à plus de 11 minutes du vainqueur, l'Autrichien(KTM).Il glisse à la, à près de dix minutes du leader australien Toby Price (KTM). "Rien n'est joué, je n'ai pas calculé les temps mais je ne suis pas content de la spéciale que j'ai faite", a-t-il ajouté."Je me suis planté plusieurs fois dans les dunes, j'ai perdu plusieurs fois du temps là où je ne devais pas en perdre". Je me suis dit - si je veux la gagner, il faut y aller, il n'y a plus de questions à se poser, il faut attaquer - (...) J'ai essayé d'attaquer, peut-être un peu trop", regrette Van Beveren.Il reste deux étapes au pilote nordiste pour accrocher le podium, a minima !