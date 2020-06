VIDÉO. Déconfinement : à Clairmarais, dans le marais audomarois, le marché flottant revient... sur la terre ferme

Dans le marais audomarois, un marché flottant de producteurs locaux est organisé depuis dix ans. Mais pour respecter la distanciation sociale, le marché a quitté l'eau pour la terre ferme.



Retour du marché flottant à Claimarais dans le marais audomarois.

"En temps normal, on aligne les bacôves, ces embarcations traditionnelles le long des pontons. Les gens n'ont plus qu'à circuler et à acheter aux commerçants qui sont déjà sur l'eau", explique Pierre-Cassien Leterme, guide du marais audomarois.





Des 450 maraîchers du début du XXe siècle, il ne reste plus qu'une quarantaine. La réouverture du marché, même sur terre, est un soulagement pour les producteurs locaux.

"Pendant le confinement, les clients sont venus chez les petits producteurs", constate Baptiste Courbot, adepte de l'agroécologie. Il espère que cet attrait va perdurer : "On espère qu'ils vont continuer. On leur fait confiance."





Le marais audomarois, 37 kilomètres carré d'espace naturel



Après des semaines sans visiteurs pour ces 37 kilomètres carré d'espace naturel, se balader dans le marais à bord d'un bacôve redonne un air de liberté. Barques, bateaux, paddle, tous les moyens sont bons pour filer sur les watringues et communier avec cet écosystème exceptionnel.





"Le marais n'a pas été très impacté par le retour de la faune et de la flore sauvage parce qu'il est déjà très sauvage", note le guide du marais audomarois. "Quand on se retrouve dans le marais, on est toujours un peu confiné, car on a ce contact privilégié avec la nature et ses animaux."





Lieu unique dans la région, le marais audomarois permet de se sentir touriste près de chez soi. Le 14 juillet aura lieu le prochain marché sur l'eau, reste à savoir s'il aura lieu sur terre ou sur mer.