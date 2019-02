VIDEO. Deux “gilets jaunes“ de Saint-Omer lancent leur marque de vêtement ”RIC Pouvoir au peuple”

Deux "gilets jaunes" de Saint-Omer lancent leur marque de vêtement "RIC Pouvoir au peuple"

Ric pouvoir au peuple Bonjour à toutes et tous, pour information la marque a été déposée afin qu'aucun parti politique ne se l'approprie. Tout les bénéfices des ventes sont reversés à Johnny et Mathieu (nos 2 audomarois)...

Sur leur rond-point de Longuenesse, quelques "gilets jaunes" continuent de se rassembler. Parmi eux, certains portent, comme référendum d'initiative citoyenne, la revendication phare de leur mouvement.à l'Institut national de la propriété industrielle par Pascal Monbailly et un de ses ami. L'objectif : éviter la récupération politique. Ils ont déjà créé une page Facebook pour gérer les commandes et exposer leur toute première collection."Le but du jeu, c'était de déposer la marque pour que personne ne puisse s'en servir,qu'on arrive à gérer nous-mêmes pour une fois, explique celui qui a déposé la marque. Avec un mouvement social comme celui-là, le nombre de « gilets jaunes » qu'il y a eu dans toute la France,."Une initiative qui semble plaire aux autres "gilets jaunes". "En vendant des sweats et des T-shirts,", argue Jérôme, un autre manifestant.à Pascal et son associé pour que la marque et le logo soient officiellement validée."C'est tout ce qui représente les "gilets jaunes", c'est-à-dire une banderolle de revendication avec le RIC,et les palettes qu'on brûlait", énumère Pascal Monbailly en montrant tous les symboles reproduits sur ses vêtements., deux "gilets jaunes" de l'Audomarois qui ont entamé un tour de France à pied des lieux de mobilisation. "C'est pour la restauration et éventuellement le logement les jours où il pleut vraiment fort, reprend le propriétaire de la marque "RIC". Une fois qu'ils auront fini leur marche,."