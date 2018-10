VIDÉO. Halloween : le train de l'horreur a hanté l'Audomarois

Halloween : le train de l'horreur a hanté l'Audomarois

Le train s'arrête et le Joker, grimé à la manière d' Heath Ledger dans le The Dark Knight , tire une cartouche et tape sur les vitres. "Ça fait boum !"Un petit aperçu de l'ambiance à bord du train Picasso (le modèle X3800), vestige des années 50 qui s'est peuplé l'espace d'un week-end, bénévoles de l'association du Chemin de Fer Touristique de l'Aa"Là, je suis dans un train qui fait un peu flipper !" confie une jeune passagère. "Y a le Jo... Jokl... Joker qui est rentré,"On s'adapte à des événements comme Halloween, Noël... Il y a le carnaval qui va arriver aussi cet hiver, et ça permet de continuer", confie Guillaume Taufour, président de l'association.Qu'il s'agisse du trajet en famille le dimanche, ou bien de la virée nocturne réservée aux adultes,L'équipe aux manettes ont promis d'autres activités dans les semaines à venir...