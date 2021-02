VIDÉO. L’acteur britannique Douglas Reith s'installe dans l’Audomarois

Douglas Reith est bien connu des amateurs de cinéma et de séries TV. Il est le Lord Merton de la série et du film "Downton Abbey" ou l’amiral Leach du film "The Crown". Depuis septembre, il s'est installé dans un petit village de l'audomarois, à quelques minutes de son Angleterre natale.

Il est le Lord Merton de la série et du film "Downton Abbey", l’amiral Leach de "The Crown" ou encore le Lord Airlie de "The Queen" • © I.Girardin

Si vous êtes amateur de séries TV ou de cinéma, vous avez surement déjà croisé Douglas Reith. Cet acteur britannique n'est pas un inconnu dans le petit monde des séries. Depuis plus de 40 ans, il mène une carrière très british, avec son allure chic et décontractée.

Plus proche du tunnel sous la Manche

En chef des armées dans le film "The Queen" ou en parfait gentleman dans la série mondialement connue, "Downton Abbey", il est pourtant tombé sous le charme de la France. Avant d'arriver dans l'Audomarois, Douglas Reith et son épouse vivaient depuis une dizaine d'année en Touraine.

Souhaitant se rapprocher de son Angleterre natale, il s'est installé en septembre dans l'audomarois. "Je souhaitais pouvoir regagner Londres pour mon travail plus rapidement. En m'installant ici, près de Saint-Omer, je ne suis qu'à une demi-heure du tunnel sous la Manche. C'est très pratique et avec le décalage horaire, j'arrive parfois en avance !" précise-t-il le regard rieur.

Installé depuis peu à Saint-Omer, il ne tarit pas d'éloge sur la ville et la Côte d'Opale. "Nous avons adopté un chien avec mon épouse, un jeune labrador et nous allons très souvent nous promener à la mer. J'adore la plage de Tardinghem, elle est immense. C'est magnifique et puis cette jolie ville de Saint-Omer, je la découvre chaque jour un peu plus et c'est un émerveillement quotidien. Je mettais arrêté ici en revenant d’Angleterre il y a quelques années. Je suis resté quelques jours, j’ai vu le canal, la cathédrale et j'ai tout de suite aimé le lieu."

Fasciné par la France depuis toujours, Douglas Reith explique avoir voulu se rapprocher de ses racines : "Les ancêtres de ma mère venaient de Normandie. Je voulais me connecter à ce lien." C'est en 2009 qu'il décide de déménager de Londres vers la France. Menant sa carrière d'acteur depuis la Touraine puis aujourd'hui depuis les Hauts-de-France. "J'ai toujours joué de nombreux petits rôles dans plusieurs séries. Downton Abbey se fut la plus grande !" sourit-il.

Acteur à l'allure si british

Mettant en scène la vie quotidienne d'une famille d'aristocrates britanniques au début du XXème siècle, "Downton Abbey", est une série de 52 épisodes en 6 saisons. C'est aussi la plus nominée dans l'histoire des Emmy Awards (récompense américaine des meilleurs programmes télévisés).

On y suit les amours et les drames d'aristocrates mais aussi de domestiques qui travaillent à leur service. Douglas Reith y incarne Lord Merton, le parrain de Lady Mary, fille ainée de la famille Crawley et le soupirant d'Isabelle Crawley, dans les saisons 3 à 6.

"J'ai adoré cette série. Travailler avec Maggie Smith ! Cette actrice est une légende vivante. Et puis cette série a été suivi d'un film dans lequel j'ai aussi joué et nous sommes en attente des dates du second film" précise l'acteur britannique.

Depuis plus de 40 ans, il alterne les rôles les plus diverses dans de nombreuses séries : "The Crown", "Agatha Raisin" ou encore "Outlander." Pour le tout dernier , il était en Belgique : "J'ai tourné à Noël dans la première saison de Professeur T. Les conditions sanitaires sont difficiles pour tous les acteurs mais on s'adapte sans problème."

En attendant, le prochain tournage, Douglas Reith apprécie la vie tranquille dans notre région avec son épouse, professeure de piano. Tous deux aiment les longues promenades, loin de la vie tumultueuse de Londres.