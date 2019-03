VIDÉO. Les marais de Saint-Omer sont désormais un peu plus propres

Les marais de Saint-Omer sont désormais un peu plus propres

Luc Barbier, Chargé de mission au Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale ; Justine, Bénévole ; Florine, Bénévole - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Flavien Bellouti.

10 à 20 tonnes par jour

Gouttières, pneus, tôles amiantées ou siège de voiture... On trouve toutes sortes de déchets dans les marais qui environnent Saint-Omer... mais on en trouve un peu moins, depuis l'opération "" de ce week-end. Un effort collectif dequi, d'année en année, commence à porter ses fruits., on a retrouvé des choses vraiment très surprenantes avec des volumes, des caisses de légumes en grande quantité et des fois" se souvient Luc Barbier, chargé de mission au Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale."C'étaient des points noirs qui ont disparu, maismais ça demande autant de travail et d'acharnement parce que ce sont des déchets qui se déversent partout" poursuit-l.Et il y a du travail, sur les centaines de kilomètres de rivières et de canaux secondaires qui composent le marais. Des cours d'eau souillés chaque année par des tonnes de déchets toxiques pour l'environnement, au premier rang desquels les bouteilles en verre et les boîtes de bière.et puis la semaine puisqu'il y a plein d'opérations satellites organisées par des écoles, par des communes et par des associations" souligne Luc Barbier.