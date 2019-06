VIDEO. Saint-Omer : un cycliste a défié un cheval de course sur l’hippodrome, qui a gagné ?

Saint-Omer : un cycliste a défié un cheval de course sur l’hippodrome, qui a gagné ?

A droite, Steven Tronet, champion de France sur route 2015. A gauche, Eté, un cheval de course entraîné par Vincent Boulogne. Son meilleur chrono : 1min 17 au km.Qui sera le plus rapide au bout de la ligne droite ? Un défi original organisé ce dimanche à Longuenesse sur l'hippodrome de Saint-Omer. Suspense. Une course très serrée et à l'arrivée, Steven Tronet l'emporte sur le fil. A la surprise générale..."Je suis étonné que le cheval ait perdu. Je pense qu'il a laissé gagner l'humain...", affirme un spectateur.Steven Tronet a été dominé avant de réussir à passer le cheval sur la ligne. Photo-finish. "Il a eu l'avantage de pouvoir mettre un coup d'avant-bras sur son guidon. Moi, ça, je n'ai pas pu le faire", rigole Vincent Boulogne, l'entraîneur d'Eté."Les virages sont un peu en pente, analyse Steven Tronet qui roulait sur une piste cendrée pas évident à apprivoiser. Du coup, il y a une légère descente. On prend un peu de vitesse, ça m'a aidé..."En août 2017, en Gironde, dans le même type de course, c'est le cheval qui l'avait emporté