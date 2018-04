Voyagez en locomotive à vapeur ce week-end à Arques

Arques: fête du train touristique

Pour fêter ses 20 ans,. Organisé les 14 et 15 avril à Arques près de Saint-Omer, l’événement propose à des voyageurs de partir en locomotive à vapeur jusqu'à la gare de Lumbres.Un voyage dans l'histoire du train, dans le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale. "On essaye de faire préserver et de faire connaître le patrimoine ferroviaire", assure Jean Claude Renaux, vice-président de l'association. Des animations sont réparties sur la quinzaine de kilomètres qui sépare les deux gares, dont des expositions et un musée ferroviaire. La locomotive belge « Yvonne » sera mise à l’honneur à l’occasion de son 75e anniversaire et devrait être la vedette de ce week-end.L'intégralité de la collection de trains de l'association sera visible sur les rails. Plus de renseignements au 03 21 93 45 46 ou contact@cftva62.com