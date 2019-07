Berles-Monchel : un jeune automobiliste décède des suites de ses blessures après une collision frontale

Une collision frontale sur la D939 samedi 29 juin en fin de journée à Berles-Monchel a fait un mort et deux blessés. Le conducteur d'une Citroën Xsara est décédé dimanche des suites de ses blessures, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, qui confirme une information de La Voix du Nord.

Perte de contrôle

La victime âgée de 22 ans, avait perdu le contrôle de son véhicule après avoir mordu l'accotement herbeux, avant d'être violemment percuté par une Nissan qui arrivait en sens inverse. Le jeune automobiliste était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, mais avait pu être réanimé et héliporté au CHR de Lille, où il a finalement succombé.



Son passager âgé de 17 ans, avait été transporté dans un état sérieux au centre hospitalier d'Arras, tout comme le conducteur de la Nissan, plus légèrement touché.