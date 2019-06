Frévent : un motard tué dans une collision avec un engin agricole

Un accident entre une moto et un engin agricole a fait un mort, ce lundi en milieu d'après-midi à Frévent, dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



La collision a eu lieu aux alentours de 16h30, rue de Doullens. Le pilote du deux-roues aurait percuté la remorque d'un tracteur, selon les premiers éléments recueillis.



A l'arrivée des pompiers et du SAMU, le motard était en arrêt cardiaque. Son décès a été déclaré à 17h15, malgré des tentatives de réanimation. Il était âgé de 56 ans, selon le CODIS 62. Le conducteur du tracteur, âgé lui de 27 ans, était en état de choc.



On ignore encore les circonstances précises de l'accident, que l'enquête de gendarmerie devra éclairicir.