Pas-de-Calais : le réglage des chaudières a commencé dans 7 communes qui passent au gaz H le 9 avril

Changement des chaudières pour recevoir le gaz de Norvège



Passage au gaz H mardi prochain

Depuis plusieurs semaines, Mickaël Terlon, chauffagiste, enchaîne les interventions. Il doit régler les chaudières pour permettre l'arrivée du nouveau gaz norvégien. 1,3 million d'habitants des Hauts-de-France vont passer du gaz B au gaz H Aprèsil fautl'élément clé du dispositif. "Avant c'était un 27 mBar, on est passé en 21 mBar," précise le professionnel, qui met environ 10 minutes pour effectuer l'opération.Depuis plusieurs mois,"Il y a une technicien, qui est passé hier, pour savoir si j'avais rendez-vous, et j'ai eu rendez-vous aujourd'hui. Sinon, le gaz était coupé", explique une habitante, tout en indiquant, "le principal c'est que ça aille".Toutes les données du terrain sont centralisées, dans une seule salle, pour coordonner les interventions.Il faut atteindre tous les clients concernéspour éviter de devoir leur couper le gaz par sécurité."Pour la grande majorité des clients dessservis en gaz, leur situation est réglée. Il reste quelques clients pour lesquels la situation n'est pas encore réglée. On n'a pas pu accèder à leurs installations. Or, c'est indispensable", constate Laurent Hubert, responsable projet "Changement de gaz".Mardipasseront au nouveau gaz.