Saint-Pol-sur-Ternoise : une route coupée et une zone d'activités privée de gaz après l'arrachement d'une canalisation

Les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été mobilisés ce jeudi vers 10 heures pour une importante fuite de gaz à Saint-Pol-sur-Ternoise. La fuite a été causée par l'arrachement d'une canalisation pendant la réalisation de travaux de voirie.



Un périmètre de sécurité a été mis en place et la route D946 a été complètement coupée à la circulation.



Toute la ZAC d'Herlin-le-sec a été privée de gaz durant plus de trois heures, le temps que les agents de GRDF puissent procéder aux réparations. Une dizaine d'entreprises de la zone artisanale, dont Leclerc et Gamm Vert, ont été impactées.



Il n y a eu aucune victime, ni aucun chômage technique.



Tout est revenu à la normale vers 13h30.