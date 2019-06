Les employés d'un supermarché Aldi de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) ont été surpris alors qu'il procédaient à l'ouverture du magasin, ce mardi matin vers 8h30, par trois individus cagoulés et armés, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Pas de blessé

Très rapidement, les malfrats ont exigé de se faire remettre une somme d'argent, avant de repartir à bord d'un véhicule avec leur butin, dont on ignore le montant.



Aucun coup de feu n'a été tiré et personne n'a été blessé, indiquent les gendarmes.



Une enquête est ouverte pour retrouver le trio de braqueurs.